Europa League – Leandro Trossard incrédule: « nous ne pouvons pas nous montrer comme ça chez nous »

Genk s’est écroulé 1-4 face au Slavia Prague en match retour des 16es de finale de l’Europa League jeudi, laissant s’envoler les espoirs nés d’un partage à l’aller (0-0) dans la capitale tchèque. Leandro Trossard, auteur du but d’ouverture pour les Limbourgeois, avait du mal à y croire. « Nous étions pourtant bien partis », a expliqué le capitaine de Genk. « Nous avons commencé de manière agressive et nous avons mené 1 à 0. Mais après, tout s’est écroulé. Et je n’ai rien à dire. Tu ne peux jamais te montrer comme ça à domicile. Slavia Prague joue un football très physique. Nous le savons, mais nous n’avons su apporter aucune réponse. On doit essayer d’oublier cette défaite au plus vite. Ce ne sera pas facile, dimanche, nous avons un match très important avec l’Antwerp ».

Même son de cloche pour Joakim Maehle. « Le Slavia a mis beaucoup de pression. Après notre but, je ne sais pas ce qui s’est passé. Le Slavia est revenu avec beaucoup plus d’agressivité. C’est leur football. On a encore du travail. On rêvait d’aller plus loin, c’est dommage, il faut se reconcentrer sur le championnat », a regretté le défenseur de Genk.

Source: Belga