Europa League – Humilié à domicile par le Slavia Prague (1-4), Genk ne verra pas les 8es de finale

Battu à domicile par le Slavia Prague lors du match retour des seizièmes de finale de l’Europa League jeudi soir, le Racing Genk est éliminé de la compétition. Il n’y a donc plus de représentant belge sur la scène européenne cette saison. Pour ce match capital, Philippe Clément, l’entraîneur limbourgeois, relançait Pozuelo dans son onze de base malgré les rumeurs de départ du médian espagnol et offrait une chance au Japonais Ito à la place de Ndongala. La rencontre débutait sur les chapeaux de roues pour le Racing. Trossard profitait d’une énorme bourde du portier tchèque Kolar pour pousser le ballon dans le but vide (10e). Genk laissait ensuite le Slavia s’installer dans son camp et Coufal remettait les deux équipes à égalité et qualifiait virtuellement les Tchèques (23e).

En difficulté face à une équipe de Prague bien en place, Genk perdait le fil de la rencontre et ne parvenait pas à développer son football. La défense limbourgeoise s’occasionnait également quelques frayeurs, heureusement sans conséquence, pour atteindre le repos sur le score de 1-1. La deuxième période était du même acabit que la première et les Limbourgeois touchaient le fond lorsque Traore profitait d’une collision entre Dewaest et Vukovic (qui devait sortir pour le compte, blessé) pour donner l’avance au Slavia (54e). Quelques minutes plus tard, Skoda tuait tout suspense en plantant la troisième rose des visiteurs (64e).

Genk buvait le calice jusqu’à la lie lorsque Skoda y allait de son doublé pour faire 1-4. Amorphes, les Genkois ne parvenaient pas à sauver l’honneur dans les vingt dernières minutes malgré un lob d’Ito qui terminait sa course sur la latte (89e) et quittent l’Europa League par la petite porte. Une lourde défaite qui ne risque pas d’apaiser le climat chez les Limbourgeois suite aux rumeurs de transfert de Pozuelo avant la réception de l’Antwerp dimanche à 18h00.

Source: Belga