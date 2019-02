Eurocoupe FIBA (d) – Julie Allemand (25 pts) et Lyon ASVEL qualifiés pour les quarts de finale

Julie Allemand (25 points en 25 minutes de jeu) et son club de Lyon ASVEL se sont qualifiés pour les quarts de finale de l’Eurocoupe FIBA de basket féminin jeudi soir à l’issue de leur match retour à Tarbes remporté 44-65. Les Lyonnaises l’avaient déjà emporté 95 à 68 à l’aller la semaine dernière dans ce duel entre club français et ont validé leur accession en quarts de finale grâce à une nouveau succès probant (44-65).

Julie Allemand aura encore réalisé une grosse prestation inscrivant 16 de ses 25 points en première période. En 25 minutes de jeu, la meneuse liégeoise, 22 ans, a aligné 5/7 à 2pts, 4/4 à 3 pts et 3/7 aux lancers, pris 5 rebonds, délivré 3 assists (+ 2 interceptions) pour signer une évaluation de 30, de loin la meilleure du match.

Plus tôt dans la soirée, Kim Mestdagh (9 pts) s’était qualifiée aussi avec son club turc de Cukurova. Les Espagnoles de Gérone et les Françaises de Montptellier, coachées par le Liégeois Thibaut Petit ont aussi décroché leur billet pour les quarts de finale. Les Montpelliéraines, victorieuses à Istanbul la semaine dernière 50-64, l’ont à nouveau emporté (70-57) face à Galatasaray au retour jeudi.

Les vainqueurs des quatre matches du top 8 de l’Eurocoupe sont rejoints par les équipes classées 5e et 6e dans leur poule en Euroligue (Salamanque, Charleville-Mézières, Orenburg et Schio) pour disputer les quarts de finale de l’épreuve.

Les duels – en aller/retour les 7 et 14 mars – seront désignés à l’issue d’un tirage au sort.

Source: Belga