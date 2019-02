Euro d’athlétisme en salle: l’annonce de la sélection annulée en raison d’un conflit entre les athlètes et la LRBA

L’annonce de la sélection pour l’Euro d’athlétisme en salle de Glasgow (1er-3 mars), prévue jeudi, a été annulée en raison d’un conflit entre les athlètes et la fédération belge (LRBA) portant sur le nouveau code de conduite, a annoncé la LRBA. La sélection définitive sera annoncée lundi. La « convention concernant la réglementation pour les vêtements et la renonciation aux droits à l’image dans le cadre d’une sélection par la Ligue Royale Belge d’Athlétisme » demande aux athlètes « d’exposer au maximum l’équipement national officiel », sans le combiner avec des sponsors personnels, mais aussi de rétrocéder leurs droits à l’image.

Selon différents médias, des amendes allant jusqu’à 20.000 euros sont prévues en cas de non-respect de cette convention. Pour être sélectionnés à l’Euro, les athlètes devaient renvoyer cette convention signée avant 10h jeudi. Une partie importante des athlètes a refusé de la signer.

Jeudi midi, la Fédération a annoncé l’annulation de la rencontre entre les athlètes et la presse prévue dans l’après-midi. « Dans ce contexte et afin d’apaiser la situation, la LRBA ne communiquera plus sur ce sujet avant le lundi 25 février à 18h00, moment où sera annoncée la sélection définitive », a-t-elle précisé.

Source: Belga