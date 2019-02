Euro d’athlétisme en salle: Jonathan Borlée dans la sélection du relais, Kevin ne disputera pas l’individuel

Les frères Kevin, Jonathan et Dylan Borlée, Julien Watrin et Asamti Badji composeront le relais belge 4x400m aux Championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Glasgow, a annoncé jeudi Jacques Borlée, en charge du relais. Il a aussi confirmé que Kevin Borlée ne disputera pas le 400m individuel, mais uniquement le relais. La présence de Jonathan Borlée est une surprise, car il avait annoncé son intention de ne pas prendre part à la saison indoor. « Physiquement, il est super bien, il fallait qu’il ait envie de venir. Je n’allais pas le forcer », a expliqué Jacques Borlée, son père et entraîneur. « La saison dernière a été difficile, avec sa blessure au coude, je comprenais qu’il ait besoin de souffler. »

Jacques Borlée voulait se présenter avec l’équipe la plus forte possible à Glasgow. « Nous avons été quatre fois champions d’Europe, dont une fois en salle (à Prague en 2015, ndlr), on ne peut pas se permettre d’aller faire du tourisme. D’ailleurs, si Jonathan n’était pas disponible, j’aurais appelé Jonathan Sacoor, il était d’accord. Mais je préfère qu’il reste aux Etats-Unis afin qu’on n’ajoute pas un long voyage à son programme. »

C’est donc des Belgian Tornados ambitieux qui se rendront en Ecosse. « On a une équipe de prestige. Le but, c’est d’aller chercher une médaille. Julien Watrin est très bien. Kevin se consacrera à fond sur le relais et ne disputera pas le 400m individuel. Dylan est malade, mais d’ici dix jours il sera bien. Et Jonathan, je l’ai vu très bien à l’entraînement aujourd’hui. »

Source: Belga