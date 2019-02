Démonstration du jeune slovène de 20 ans, Pogacar au sommet de la 2e étape du Tour d’Algarve

Pour sa première course chez les pros, le Slovéne Tadej Pogacar, 20 ans, a remporté avec autorité la 2e étape du Tour d’Algarve (2.HC) disputée sur 187,4 km entre Almodôvar et l’Alto de Foia au sommet d’une côte de 8 kilomètres, jeudi au Portugal. Pogacar (UAE Team Emirates) a devancé le Néerlandais Wout Poels (Sky), 2e et l’Espagnol Enric Mas (Deceuninck-Quick Step). Premier Belge, Xandro Meurisse s’est classé 18e à 1:18.

Victorieux la veille au sprint, le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) doit céder sa vareuse de leader au classement général au vainqueur du jour, Tadej Pogacar

Vendredi fera place à un contre-la-montre individuel de 20,3 km à Lagoa. Le Tour d’Algarve s’achèvera dimanche. Le Polonais Michal Kwiatkowski est le tenant du titre.

Source: Belga