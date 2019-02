David Goffin renoue avec la victoire et avance en quarts à Marseille

David Goffin (ATP 24) s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis ATP 250 de Marseille, épreuve sur surface dure dotée de 668.485 euros, jeudi. Goffin, exempté de premier tour en tant que troisième tête de série, a pris la mesure du Français Benoit Paire (ATP 59) 6-2, 6-3 en huitième de finale. La rencontre a duré 1 heure et 5 minutes.

Goffin, 28 ans, n’avait plus gagné depuis le 17 janvier et sa victoire au 2e tour de l’Open d’Australie contre le Roumain Marius Copil. Il avait ensuite été battu par le Russe Daniil Medvedev au tour suivant avant de connaître des éliminations dès son entrée en lice à Montpellier (2e tour) contre le Serbe Filip Krajinovic et à Rotterdam (1er tour) face au Français Gaël Monfils.

Ce succès permet au passage à Goffin d’équilibrer son bilan face à Paire, avec trois victoires en six affrontements.

Goffin affrontera un autre Français, Gilles Simon (N.6/ATP 32), 34 ans, pour une place dans le dernier carré. Simon s’est joué de l’Allemand Peter Gojowczyk (ATP 60) 4-6, 6-4, 6-2. Goffin et Simon se sont rencontrés à quatre reprises sur le circuit ATP, pour un bilan de deux victoires chacun.

