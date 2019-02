Daria Kasatkina se sépare de son coach belge Philippe Dehaes

Il ne fait pas bon être coach belge dans le tennis féminin mondial ces derniers temps. Philippe Dehaes vient d’être remercié par Daria Kasatkina. La Russe de 21 ans, 13e au classement mondial, a confirmé jeudi sur Instagram la fin de leur collaboration. Elle avait débuté en octobre 2017. Ensemble, Kasatkina avait atteint l’an dernier les premiers quarts de finale de sa jeune carrière en Grand Chelem à Roland Garros et Wimbledon. La lauréate de ‘Roland’ chez les juniores en 2015 avait aussi remporté la Coupe du Kremlin à Moscou et atteint les demies à Dubaï et Indian Wells. Elle avait terminé l’année pour la 1e fois dans le Top 10 (10e).

Cette année les résultats ont été moins brillants avec des éliminations rapides à Brisbane, Sydney, Melbourne (1er tour à l’Open d’Australie) et Dubaï.

Thierry Van Cleemput, qui a rompu avec David Goffin après l’Open d’Australie, a lui été remercié la semaine passées après deux semaines à peine de collaboration avec la Roumaine Simona Halep. Au mois d’octobre dernier, c’est Wim Fissette qui avait été prié de chercher du travail ailleurs par une autre ancienne N.1 mondiale, l’Allemande Angelique Kerber.

Source: Belga