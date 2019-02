Bangladesh: un incendie fait au moins 45 morts dans la capitale

Au moins 45 personnes ont été tuées dans un incendie qui s’est déclaré dans un immeuble d’habitation de la vieille ville de Dacca qui servait également d’entrepôt pour des produits chimiques, ont annoncé jeudi les pompiers. « Jusqu’à présent nous avons découvert 45 corps. Le nombre de morts pourrait augmenter. Les recherches se poursuivent », a déclaré à l’AFP le chef du service national des pompiers, Ali Ahmed.

Un précédent bilan faisait état de 41 morts.

Le feu, qui semble parti d’un réservoir de gaz, s’est rapidement propagé à l’ensemble de l’immeuble, situé dans le quartier central de Chawkbazar et où étaient entreposés des produits chimiques inflammables, a-t-il expliqué.

L’incendie a par la suite gagné quatre immeubles voisins où étaient également stockés des produits chimiques, des granulés de plastique et des vaporisateurs d’aérosols.

« Il y avait un embouteillage quand l’incendie a éclaté. Les gens ne pouvaient pas s’échapper », a raconté M. Ahmed en expliquant que les rues du quartier sont très étroites.

Un autre responsable des services d’incendie a déclaré que le sinistre, qui s’est produit mercredi à 22h40 (16h40 GMT), est sous contrôle mais pas encore complètement éteint malgré les efforts des plus de 200 pompiers mobilisés.

« Cela va prendre du temps, ce n’est pas un incendie ordinaire », les produits chimiques hautement combustibles ayant accentué son caractère dévastateur, a-t-il affirmé.

Au moins 45 personnes ont par ailleurs été blessées, dont quatre se trouvent dans un état critique, a indiqué un inspecteur de police à l’Hôpital universitaire de Dacca.

Un incendie similaire, dans un immeuble où étaient stockés des produits chimiques, avait déjà frappé la capitale du Bangladesh en 2010 et fait 120 morts.

source: Belga