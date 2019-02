Arrestation d’un garde-côte américain qui préparait des meurtres ciblés

Un garde-côte américain, admirateur du tueur de masse norvégien Anders Breivik, a été arrêté aux Etats-Unis. Il projetait de s’en prendre à plusieurs personnalités politiques démocrates et figures médiatiques, selon des documents judiciaires rendus publics mercredi. Le suprémaciste blanc Christopher Paul Hasson, 49 ans, a été interpellé la semaine dernière à son domicile de Silver Spring (Maryland), près de Washington, où un imposant arsenal a été saisi, selon la même source.

« Le prévenu prévoit de tuer des civils innocents à une échelle rarement vue dans ce pays », relève le procureur Robert Hur dans une requête demandant la détention jusqu’à son procès de ce « terroriste américain ».

Le bureau du procureur a indiqué que 15 armes et plus d’un millier de munitions avaient été retrouvées dans l’appartement de M. Hasson, en compagnie de drogues illicites.

Le garde-côte se décrivait lui-même, dans des documents saisis par les autorités, comme « un nationaliste blanc » de longue date et un partisan de « violence ciblée afin d’établir une patrie blanche ».

Il consultait régulièrement des passages du « manifeste de Breivik » sur l’accumulation d’armes à feu et l’établissement d’une liste de cibles, a par ailleurs fait savoir le bureau du procureur.

Parmi ses cibles figuraient les responsables démocrates Nancy Pelosi et Chuck Schumer, ainsi que d’autres parlementaires du parti.

Les journalistes de CNN Don Lemon et Chris Cuomo étaient également visés.

Employé au siège des garde-côtes américains à Washington, le lieutenant Hasson est un ancien marine ayant également servi pendant deux ans dans la Garde nationale.

Maintenu en détention, il doit comparaître jeudi devant un tribunal de Greenbelt (Maryland).

Le Norvégien Anders Breivik purge actuellement une peine de 21 ans de prison pour avoir tué en juillet 2011 quelque 77 personnes, principalement des adolescents participant à un camp d’été.

source: Belga