Alexey Lutsenko (Astana) vainqueur final comme en 2018 du Tour d’Oman, Nizzolo gagne la dernière étape

Le Kazakh Alexey Lutsenko s’est adjugé pour la seconde année consécutive la victoire finale dans le Tour d’Oman cycliste (2.HC). Le coureur de l’équipe Astana a remporté la 10e édition de l’épreuve jeudi à l’issue de la 6e et dernière étape entre Al Mouj Muscat et Matrah Corniche (135,5 km). Celle-ci est revenue au sprint à l’Italien Giacomo Nizzolo (Dimension Data) devant ses compatriotes Sonny Colbrelli et Davide Ballerini. Boris Vallée (Wanty-Groupe Gobert), premier belge a fini 6e et Amaury Capiot (Sport Vlaaderen – Baloise) 8e. Au classement final, Lutsenko, qui s’est adjugé trois étapes dans le Sultanat, devance l’Italien Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) de 44 secondes et l’Espagnol Jesus Herrera (Cofidis), 3e à 47 secondes. Leader depuis son succès dans la 3e étape, lundi, il avait assis définitivement sa victoire mercredi en remportant en solitaire la 5e étape-reine qui arrivait au sommet de la Green Mountain (Al Jabal Al Akhdar). Agé de 26 ans, Lutsenko décroche sa 20e victoire professionnelle.

Eliot Lietaer (Wallonie-Bruxelles) termine premier Belge au classement final où il se classe 7e à 1:25. Le champion olympique Greg Van Avermaet (CCC), lauréat de la 4e étape, termine 17e à 3:04.

Nathan Van Hooydonck (CCC) a de nouveau été très actif. Il a lancé une attaque, cette fois en compagnie de Stijn Vandenbergh (AG2R), le Canadien Adam de Vos et le Français Alexis Guérin. Les deux Belges et le Canadien ont entamé le dernier des trois derniers circuits locaux de 7,5 kilomètres avec une avance de 25 secondes sur le peloton, où une chute est survenue. Elle a mené à l’abandon du vainqueur de la 1e étape Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) et obligé le 2e du général, Pozzovivo a entamer une poursuivre. Dans les quatre derniers kilomètres, les échappés ont été rattrapés et le peloton a pu se préparer pour le sprint annoncé au vu du profil du parcours.

Source: Belga