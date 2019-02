Voici les deux candidats belges de la prochaine saison de Koh-Lanta

Maud et Nicolas participent à la prochaine saison de Koh-Lanta qui sera diffusée à partir du 15 mars prochain sur TF1.

Après avoir annoncé que la mythique épreuve des poteaux se déroulerait pour la première fois en début d’aventure, Denis Brogniart a dévoilé la date de diffusion de cette 20e édition de Koh-Lanta, baptisée « la guerre des chefs ». L’émission débutera le vendredi 15 mars sur TF1. L’animateur a également présenté les 21 aventuriers qui s’affronteront durant 40 jours. Parmi eux, deux Belges !

Maud, une maman très sportive bruxelloise de 50 ans devrait se faire remarquer par sa ténacité. Elle rêve de remporter les 100.000 € pour pouvoir financer son ascension de l’Everest. Nicolas, 35 ans, est quant à lui un commercial originaire de Charleroi. Footballeur amateur et « papa poule », il compte bien rester le plus longtemps possible grâce à l’amour de sa femme et de son petit garçon de 4 ans.

Encore trois semaines de patience avant de les voir en action aux Fidji !

Les amis, je vous présente les 21 aventuriers de #kohlanta que vous retrouverez dès le vendredi 15 mars 21h sur @TF1 pour le lancement de @KohLantaTF1 la guerre des chefs. Des femmes et des hommes formidables, croyez moi. https://t.co/JOwXVu54jz — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) February 20, 2019