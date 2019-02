VIDEO. La Chine dévoile sa première présentatrice de JT réalisée à partir d’une intelligence artificielle

L’agence de presse d’état chinoise vient de présenter sa première présentatrice virtuelle.

En novembre dernier, Xinhua, l’agence de presse de l’Etat chinois et sogou.com, société chinoise de moteurs de recherche, dévoilait le premier présentateur imaginé à partir d’une intelligence artificielle. Un robot présentateur de JT, à l’apparence humaine, dont les capacités lui permettait de travailler 24h sur 24 et sept jours sur sept en récitant les textes qui lui sont présentés. Une manière de réduire les coûts de production et d’améliorer l’efficacité des reportages de dernière minute selon Xinhua.

L’équipe s’agrandit

Une première mondiale qui vient d’être déclinée dans une version féminine. C’est cette fois-ci une intelligence artificielle sur le modèle d’une présentatrice humaine de l’agence de presse Qu Meng, qui est venue agrandir l’équipe de journalistes.

Cette présentatrice viendra rejoindre les sosies numériques du présentateurs de langue anglaise Zhang Zhao et de son homologue de langue chinoise Qiu Hao. Comme l’explique Xinhua, citée par le Daily Mail, cette présentatrice fera ses débuts professionnels lors des prochaines réunions de l’assemblée législative nationale et du principal organe consultatif politique du pays en mars prochain.

Toujours plus loin

Xinhua en a également profité pour présenter une version améliorée de son présentateur d’Qiu Hao nommé Xin xiaohao, capable de gesticuler de manière naturelle et de lire les nouvelles en se levant. Un système d’intelligence artificielle a été utilisé pour synthétiser les voix, les mouvements des lèvres et les expressions des présentateurs à partir de celles de vraies personnes. Les nouveaux employés assumeraient d’ailleurs leur rôle avec enthousiasme selon Xinhua, qui explique que ces derniers ont publié 3400 rapports d’une durée totale de plus de 10.000 minutes depuis novembre.