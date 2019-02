VIDEO. Accroché à une antenne télé, un python attrape un oiseau et le mange

Une Australienne a assisté à un repas des plus étonnants sur le toit de sa maison.

Que ce soit dans un placard ou dans une cuvette de toilettes, les endroits insolites où des pythons ont été retrouvés ne manquent pas. Cette fois-ci, c’est sur une antenne de télé qu’un de ces serpents s’est fait remarquer.

C’est à Kingscliff, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, qu’un python a été filmé suspendu à une antenne au-dessus d’une maison. Accroché dans cette position, le serpent a alors attrapé un oiseau qui passait. L’animal est resté dans cette position pour déguster tranquillement sa proie. Sur la vidéo on peut voir le serpent affamé tenant la tête de l’oiseau mort dans sa bouche alors qu’il est suspendu à l’antenne par le bout de sa queue.

Une scène hors du commun filmée par la propriétaire Cathy Gall. « Honnêtement, j’ai été fascinée par l’événement qui se déroulait sous nos yeux », s’est exprimée Cathy Gall. « Il a tenu l’oiseau pendant une heure et demie avant de bouger et d’essayer de le manger sur l’antenne », explique cette dernière dont la vidéo partagée sur Facebook a déjà été partagée plus de 1000 fois.