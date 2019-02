Tunnel Rogier: La fin des travaux qui provoquent les fermetures prévue pour début mars

Les quelque huit fermetures du tunnel Rogier depuis début janvier causées par une ventilation insuffisante s’expliquent par les travaux en cours au niveau du câblage et de l’alimentation électrique, a indiqué jeudi Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

Le tunnel Rogier a à nouveau été fermé mercredi et jeudi matin. « On a des soucis pour relancer l’alimentation de la ventilation à certains moments », explique Camille Thiry. « Ca peut notamment lâcher au moment où on ventile à fond au moment des heures de pointe. Le problème c’est qu’on a des conditions minimales d’exploitation dans le tunnel. En heure de pointe, si on n’a pas 70% de la ventilation qui est opérationnelle, nos procédures nous obligent à fermer le tunnel ».

Toutes les fermetures ne sont pas liées à des problèmes de ventilation, remarque cependant la porte-parole de Bruxelles-Mobilité, qui avance que des accidents, incendies ou des manifestations peuvent être en cause. Des tests sont effectués tous les matins à 04h30 pour vérifier que la ventilation est fonctionnelle. Un agent reste sur place jusqu’à l’heure de pointe du matin pour vérifier son bon fonctionnement au moment où elle doit tourner au plus fort. Une fermeture liée à la ventilation peut donc encore se produire, « mais cela se produit beaucoup moins souvent depuis qu’on a mis en oeuvre ces mesures compensatoires », ajoute encore Camille Thiry.

Ces travaux sur le câblage et l’alimentation devraient se terminer début mars, ce qui devrait mettre fin aux problèmes d’alimentation de la ventilation. Le grand entretien du tunnel Rogier démarrera dans le courant de ce mois de mars. Le tunnel sera complètement refait en 2022-2023. Une première réunion est prévue en soirée pour discuter du prochain chantier d’entretien. Les travaux, qui seraient réalisés de nuit, ne devraient pas causer de perturbations majeures pour la circulation. Des réunions sont prévues dans les jours qui viennent pour faire le point sur l’impact de ce chantier et sur les heures exactes de fermeture.