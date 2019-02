Memisa devient la première ONG belge à accepter les dons en Bitcoin

Memisa, active dans la coopération au développement et la lutte pour l’accès à des soins de santé de qualité pour tous, est devenue la première ONG belge à accepter les dons en crypto-monnaies telles que le Bitcoin, indique l’association jeudi dans un communiqué.

L’ONG médicale est en effet convaincue que l’introduction des dons en Bitcoin est un bon moyen de promouvoir l’innovation dans le secteur de la récolte de fonds et de combler le fossé entre développement et numérisation en Belgique, tout en s’adressant à un nouveau public. « Memisa voit les avantages des crypto-monnaies. Accepter les Bitcoin, c’est aussi ouvrir la porte à des innovations majeures au sein de nos projets via la technologie des ‘contrats intelligents’ ou envoyer rapidement de grosses sommes d’argent partout dans le monde en cas de besoin (…). Il s’agit d’une technologie novatrice qui, à notre avis, ne devrait pas être négligée ou ignorée », explique Frank De Paepe, le directeur général de Memisa.

Pour recevoir un don en crypto-monnaie, Memisa travaille avec la plateforme belge Bit4You, la première plateforme belge d’échange de crypto-monnaies.