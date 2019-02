Nu sur un toit, il est sauvé par les pompiers

Un homme a été sauvé par les soldats du feu dans une tenue bien particulière après qu’une visite dans un salon de massage ait pris une tournure inattendue.

Les pompiers de Manchester, au Royaume-Uni, ont eu une sacrée surprise après avoir été appelés dans la rue de Northenden à Manchester. En arrivant sur place, ces derniers ont découvert un homme nu, qui se tenait en équilibre sur le rebord du toit d’un restaurant de kebab. Se cachant les parties intimes, l’homme a été photographié en train de descendre l’échelle des pompiers.

Celui-ci était visiblement sorti par la fenêtre d’un club qui se situait juste au-dessus du commerce. Le club « de remise en forme » pour adultes était considéré comme une maison close, expliquant donc la tenue de l’homme en question. Selon The Sun, ce dernier se serait retrouvé dehors après une dispute. « La fille a semblé l’avoir poussé alors qu’il essayait de revenir à l’intérieur et a fermé la fenêtre sur pour lui qu’il ne puisse plus rentrer. […] Elle avait visiblement peur de lui », explique un employé de bureau témoin de la scène. C’est en apercevant l’homme nu sur le toit que les voisins ont alors décidé d’appeler le numéro d’urgence. Après son sauvetage, ce dernier a été transporté à l’hôpital après l’incident.