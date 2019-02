Bruxelles: 7.500 manifestants participent à la marche pour le climat

Quelque 7.500 élèves de primaire, secondaire et étudiants du supérieur, soutenus par d’autres manifestants, ont battu le pavé jeudi à Bruxelles pour la 7e marche pour le climat, selon les premières estimations de la police sur place.

Pour cette édition, la Suédoise Greta Thunberg, 16 ans, a rallié la capitale de l’Europe afin de se joindre aux protestataires, qui réclament une politique climatique plus ambitieuse. Le cortège devait se disperser vers 15h depuis la gare du Midi.

Malgré cette participation remarquée, les manifestants étaient moins nombreux ce jeudi que lors de l’édition précédente. Le 14 février, environ 11.000 jeunes avaient en effet marché pour le climat dans les rues de Bruxelles. À 17h00, Greta Thunberg et les cheffes de file du mouvement Youth for Climate en Belgique, Adélaïde Charlier, Anuna De Wever et Kyra Gantois, donneront une conférence de presse à la Tour du Midi. Le front commun composé de Youth For Climate, Students For Climate, Teachers for Climate et Workers For Climate doit y exposer ses ambitions pour la « grève mondiale » du 15 mars.