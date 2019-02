Trump s’oppose au retour de la jihadiste Hoda Muthana aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi avoir donné l’ordre de ne pas autoriser le retour aux Etats-Unis de la jihadiste Hoda Muthana, détenue dans le nord-est syrien et désireuse de revenir dans le pays où se trouve sa famille. « J’ai ordonné au secrétaire d’Etat Mike Pompeo, et il est complètement d’accord, de ne pas autoriser le retour de Hoda Muthana dans le pays! « , a tweeté M. Trump peu après un communiqué du chef de la diplomatie assurant que cette dernière n’était pas une citoyenne américaine.

Il apparaît néanmoins qu’elle est bien citoyenne américaine, a assuré mercredi son avocat Hassan Shilby. « Hoda Muthana est née dans le New Jersey en 1994, plusieurs mois après que son père eut cessé d’être diplomate », a indiqué à l’AFP Me Shilby, en référence à une règle qui veut que les enfants de diplomates nés aux Etats-Unis pendant qu’il y sont en poste n’acquièrent pas automatiquement la nationalité américaine. « Elle avait un passeport valide » quand elle est partie en Syrie en 2014 rejoindre les rangs du groupe Etat islamique (EI), a-t-il ajouté.

source: Belga