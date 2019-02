Tim Wellens, tenant du titre, gagne en costaud la première étape de la Ruta del Sol

Tim Wellens (Lotto Soudal) a remporté la première étape de la Ruta del Sol, le Tour cycliste d’Andalousie (Esp/2.HC), mercredi, entre Sanlúcar de Barramed et Alcalá de los Gazules (170,5 km). Wellens a devancé le Danois Jakob Fuglsang (Astana) et l’Espagnol Ion Izagirre (Astana). Wellens, tenant du titre, est sorti du peloton à 200 mètres de l’arrivée, jugée après une bosse d’un kilomètre comprenant des portions pavées. Il signe sa deuxième victoire de la saison, après son succès au Trofeo de Tramuntana, et la 25e de sa carrière.

L’an passé, Wellens, 27 ans, s’était également imposé à Alcalá de los Gazules. Il s’agissait alors de la quatrième étape. Cette victoire lui avait permis de prendre la tête du classement, qu’il avait conservée à l’issue du contre-la-montre final.

Jeudi, la deuxième étape reliera Séville à Torredonjimeno (216,5 km). Le 65e Tour d’Andalousie s’achèvera dimanche.

Source: Belga