Thomas Van der Plaetsen et Hanne Maudens officiellement qualifiés pour l’Euro d’athlétisme en salle

Thomas Van der Plaetsen et Hanne Maudens sont officiellement qualifiés pour les épreuves combinées de l’Euro d’athlétisme en salle (du 1er au 3 mars) à Glasgow, a confirmé mercredi la Fédération européenne d’athlétisme (EAA). Van der Plaetsen disputera l’heptathlon et Maudens le pentathlon. En ce qui concerne les épreuves combinées, la qualification n’est pas basée sur un score minimum à réaliser, mais sur les classements de la saison en extérieur 2018 et de la saison en salle 2019.

Van der Plaetsen et Maudens avaient atteint respectivement 6.132 points (meilleure performance mondiale de la saison) et 4.569 points (troisième meilleure performance mondiale) lors des Championnats de Belgique d’épreuves combinées, début février à Gand. Le week-end dernier, lors des Championnats de Belgique en salle, toujours à Gand, Maudens avait également réussi le minima au saut en longueur (6m50) en battant le record de Belgique avec un saut à 6m53.

Source: Belga