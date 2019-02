Suspicion de fraude dans le milieu du football – Patrick Janssens et Roger Lambrecht font partie des personnes auditionnées

Le patron du KSC Lokeren, Roger Lambrecht, et l’ex-CEO du KRC Genk, Patrick Janssens, font partie des personnes auditionnées mardi et mercredi dans le cadre de l’enquête sur le « footballgate » en Belgique, a appris Belga à bonne source. Au total, 16 personnes ont été interrogée, dont l’ex-entraineur Peter Maes et sa compagne. Les auditions ont eu lieu à la suite des déclarations aux enquêteurs de Dejan Veljkovic, qui a le statut de « repenti » dans cette enquête ouverte pour de possibles fraudes, matches truqués et faits de blanchiment d’argent dans le milieu du football belge.

Outre les auditions, trois perquisitions ont eu lieu à Lommel et Duffel, a rapporté le parquet fédéral.

Peter Maes, ancien coach de Malines, de Lokeren et du Racing Genk, a été interrogé une nouvelle fois, après avoir été interpellé puis inculpé en octobre dernier. Selon le communiqué du parquet fédéral, il fait partie des personnes privées de liberté mardi. Il a été libéré sous conditions le lendemain. Sa compagne a elle été libérée directement après audition.

Il s’agissait « d’établir le circuit suivi par des sommes d’argent relativement importantes potentiellement liées à des commissions occultes qu’aurait reçues P. M. », a précisé le parquet.

L’ancien entraineur des gardiens du KRC Genk et de Lokeren Erwin Lemmens, actuellement membre du staff des Diables Rouges, ainsi que l’ex-président du KRC Genk Herbert Houben ont également été entendus en tant que suspects, a-t-on appris.

Source: Belga