Roger Federer de retour sur terre battue à Madrid

Roger Federer, qui n’a plus joué depuis trois ans sur terre battue, va refouler cette surface début mai (du 5 au 12) au Masters 1000 de Madrid, ont annoncé mercredi les organisateurs. Le « Maître », vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, avait d’ores et déjà annoncé en janvier après sa défaite en 8e de finale de l’Open d’Australie, son retour cet été à Roland Garros sur une terre battue parisienne qu’il n’a plus foulée depuis 2015.

Il n’avait cependant pas précisé les tournois sur terre qu’il comptait disputer pour préparer le Grand chelem parisien.

Les deux dernières saisons, le Suisse, 37 ans et actuellement 7e mondial, avait fait l’impasse sur la terre battue, pour ménager son corps et privilégier sa préparation pour Wimbledon.

Son dernier tournoi sur terre remonte au mois de mai 2016, au Masters 1000 de Rome. Il avait été battu dès son deuxième match par Dominic Thiem (7-6, 6-4).

« Nous sommes contents parce que son retour à Madrid est un cadeau pour le tournoi », s’est félicité Feliciano Lopez, directeur du tournoi madrilène. Le Suisse n’a plus joué à Madrid depuis 2015, un tournoi qu’il a déjà remporté à trois reprises (2006, 2009, 2012).

Federer n’a disputé cette saison qu’un seul tournoi, l’Open d’Australie, sur dur, où il a été éliminé en 8e de finale par le Grec Stefanos Tsitsipas.

Source: Belga