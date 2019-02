Pour Trpisovsky (Slavia Prague), « le premier but du match pèsera très lourd » face à Genk

Avant d’affronter le Racing Genk dans le cadre des 1/16e de finale retour de la Ligue Europa jeudi soir à la Luminus Arena (21h), Jindrich Trpisovsky, l’entraîneur du Slavia Prague, est revenu sur la défaite des siens le week-end dernier en championnat et a abordé la fatigue générale de son groupe actuellement. « Je devrai faire quelques ajustements car certains joueurs sont fatigués », a-t-il commenté mercredi après-midi.

Battu 2-0 par le Viktoria Plzen, deuxième du championnat tchèque à trois points du Slavia Prague, Jindrich Trpisovsky a demandé à ses joueurs de rapidement oublier ce résultat pour se focaliser sur leur rendez-vous européen à Genk jeudi soir. « Le match face à Plzen était très mauvais », a-t-il déclaré en conférence de presse mercredi. « Nous avons manqué trop d’occasions. Mais ce match est derrière nous et nous devons l’oublier. Face à Genk, je m’attends à un match plus ouvert car c’est une équipe moins défensive et plus technique. Ce sera un duel intéressant et le premier but du match pèsera très lourd pour la suite de la rencontre ».

Trpisovsky est aussi revenu sur les problèmes offensifs de son équipe. « C’est vrai que nous connaissons quelques problèmes à ce niveau là. Mais tout est mental. Et tout le monde est extrêmement motivé à l’idée de disputer ce match ».

En raison d’un programme chargé, Trpisovsky devra effectuer une certaine rotation face aux Limbourgeois. « Dans un premier temps, nous devrons nous passer de notre défenseur central Michael Ngadeu-Ndadjui, suspendu », a expliqué l’entraîneur tchèque de 42 ans. « Je devrai faire quelques ajustements car certains joueurs sont fatigués. Mais ce n’est pas une excuse car Genk a aussi disputé trois matchs en une semaine. Nous sommes donc dans le même bateau ».

Source: Belga