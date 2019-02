Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) remporte la 5e étape-reine à Oman

Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) s’est imposé à l’arrivée de la 5e étape de la 10e édition du Tour d’Oman cycliste (2.HC) jugée au sommet de la Green Mountain (Al Jabal Al Akhdar) au terme d’un parcours long de 152 km initié à Samyil. Vainqueur de sa 3e étape dans le Sultanat cette année, il a devancé le Français Fabien Grellier de 7 secondes et l’Italien Domenico Pozzovivo de 11 secondes. Il conforte sa position de leader. Greg Van Avermaet a lui cédé 2:40 (32e). C’est désormais Pozzovivo qui occupe la 2e place avec un retard de 44 secondes. Eliot Lietaer (Wallonie-Bruxelles), 13e à l’arrivée, est premier Belge au général où il occupe le 7e rang à 1:25. L’étape a été animée par les Belges Stijn Steels (Roompot-Charles), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) et Julien Mortier (Wallonie-Bruxelles) qui ont attaqué avec trois Français après sept kilomètres.

Dans le peloton, Astana et Bahreïn-Mérida ont contrôlé la situation. Avec respectivement le leader Lutsenko (qui avait posé les bases de sa victoire finale à Green Mountain l’an dernier) et Domenico Pozzovivo (5e au classement avec 0:27), les deux équipes disposaient des deux favoris de l’étape et du coup pour la victoire finale.

Pourtant, la force du groupe de tête a été sous-estimée : le Français Fabien Grellier (Direct Energie) a tenu bon dans la montée finale, longue de 5,7 km avec une pente moyenne de 10,5 % et un passage à 13,5 %.

Lutsenko a réussi à rejoindre et dépasser Grellier, à 200 mètres à peine de la banderole d’arrivée.

La 6e et dernière étape, jeudi, conduira les coureurs de Al Mouj Muscat à Matrah Corniche après 135,5 km sans réelles difficultés. Sauf surprise, Lutsenko devrait remporter son 2e Tour d’Oman consécutif.

Source: Belga