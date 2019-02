Le FC Séville élimine la Lazio et se qualifie pour les huitièmes de finale

Vainqueur de la Lazio 0-1 lors du match aller, le FC Séville a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en venant à bout des Romains 2-0 lors du match retour jeudi soir au stade Ramón Sánchez Pizjuán. Blessé au genou, Jordan Lukaku ne figurait pas sur la feuille de match des Romains, tandis que Silvio Proto est resté cantonné à un rôle de réserviste. Fort de son avantage acquis lors du match aller, le FC Séville a réussi à confirmer au match retour et est le premier club qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Déjà buteur à l’aller, Ben Yedder a mis les siens aux commandes après vingt minutes de jeu avant de voir Sarabia sceller le résultat du match à 2-0 à moins d’un quart d’heure du terme (78e). Avant cela, le Sévillan Vazquez s’est fait expulser pour deux cartons jaunes (18e et 60e) et l’ancien ostendais, Adam Marusic, arrivé à la Lazio en juillet 2017, a écopé d’un carton rouge direct pour un coup de coude sur le visage de Sarabia (71e).

Jeudi, auront lieu les autres seizièmes de finale de la Ligue Europa. Vainqueur 2-1 de Salzbourg à l’aller, le FC Bruges tentera de valider sa qualification à la Red Bull Arena sur le coup de 18h55, tandis que les Limbourgeois du Racing Genk tenteront de faire la différence à domicile face au Slavia Prague après avoir réalisé un match nul 0-0 en République Tchèque la semaine dernière.

Source: Belga