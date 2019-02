« La réconciliation est aussi cruciale que la lutte contre l’EI »

Le processus de réconciliation et de reconstruction en Irak est aussi crucial que ne l’était la lutte contre le groupe terroriste Etat Islamique (EI), a estimé mercredi le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, lors d’une visite dans un camp de réfugiés à proximité de Mossoul.

Au cours des cinq dernières années, le pays du Tigre et de l’Euphrate a traversé l’une des pires crises humanitaires au monde. Près de six millions de personnes ont fui pendant cette période et 1,8 million d’entre elles sont encore déplacées à l’heure actuelle.

Dans le cadre d’une visite belgo-européenne, le ministre De Croo et le commissaire européen Christos Stylianides se sont rendus dans le camp de réfugiés d’Hammam el-Alil. Au total, 35.000 personnes y vivent dans des conditions précaires.

Le camp est composé de deux parties: l’une sous la supervision des Nations Unies et l’autre sous celle du gouvernement irakien. « Les services offerts sont très basiques », a reconnu Mohammed Ali de l’Unicef. « Mais si ces gens viennent ici, c’est parce qu’ils trouvent de meilleures installations à leur disposition qu’ailleurs », poursuit-il.

Bien que la situation dans la région soit de plus en plus stable, beaucoup de personnes hésitent encore à regagner leur foyer à Mossoul, ajoute Maulid Warfa, également de l’Unicef. « La reconstruction et le processus de réconciliation dans l’ouest de la ville sont particulièrement lents », précise-t-il.

De nouvelles arrivées ont par ailleurs encore lieu à Hamam el-Alil. Ce sont notamment des familles qui ne sont plus acceptées au sein de leur communauté, souvent car l’un de leurs membres a été associé à l’EI.

La situation dans ce camp démontre que la libération de Mossoul et la chute du califat n’ont pas permis de résoudre tous les problèmes auxquels est confrontée la population irakienne, a souligné M. De Croo. « Vaincre l’EI, c’est une chose. Reconstruire et permettre aux gens de vivre à nouveau ensemble est aussi crucial que ne l’était la lutte militaire. Si ce n’est pas mené à bien, les mêmes conflits pourraient ressurgir dans les cinq ans », a-t-il conclu.

