« J’ai utilisé un moyen démocratique », assure Muriel Targnion

Sous la pression de quelque 200 manifestants, le député et ex-secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA), a annulé la conférence qu’il devait donner mardi soir à Verviers. Présente dans les rangs des contestataires, la bourgmestre de la commune Muriel Targnion (PS) dit avoir « utilisé un moyen démocratique » pour s’opposer à la venue de M. Francken, dont elle fustige les « propos assimilés à du racisme et de la xénophobie ». Par respect pour la liberté d’expression, « je n’ai pas interdit la conférence de M. Francken », affirme Mme Targnion. « En manifestant, j’ai utilisé un moyen démocratique pour m’y opposer », précise-t-elle, pointant la participation d’autres représentants et sympathisants de partis politiques « tels qu’Ecolo, le PTB ou encore le cdH ».

« En tant que femme politique de gauche, je ne peux accepter ses propos. On ne peut pas nier que M. Francken a suscité de nombreuses polémiques à travers ses tweets que l’on peut assimiler à du racisme et de la xénophobie », ajoute-t-elle.

L’ex-secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration devait présenter son livre « Continent sans frontière » à l’hôtel Vandervalk-Verviers. Sa venue a provoqué la vive hostilité de nombreux manifestants, réunis à l’appel de la FGTB de Verviers-Ostbelgien, notamment.

A l’arrivée de sympathisants de Theo Francken, du mobilier de la terrasse de l’hôtel a été lancé et les forces de l’ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour éviter les échauffourées.

« La police a fait son travail et veillé à la sécurité sur place, elle n’avait pas à assurer la sécurité personnelle de M. Francken », estime la bourgmestre, en réaction aux critiques émises par Theo Francken à son égard.

Parmi les 200 manifestants, « une vingtaine ont été qualifiés d’extrêmes », selon Mme Targnion, qui ajoute que « la vaste majorité des participants ne partageaient pas leur attitude ».

Source: Belga