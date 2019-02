Icardi ne souffre pas d’une blessure au genou, annonce l’Inter

Mauro Icardi ne souffre pas d’une blessure au genou, a annoncé mercredi l’Inter Milan dans un communiqué. Le joueur argentin n’a cependant pas été sélectionné pour la rencontre d’Europa League contre le Rapid Vienne, jeudi. Icardi est au centre d’un feuilleton en Italie. Mercredi passé, le buteur, dont les discussions concernant la prolongation de son contrat n’ont pas encore abouti, a été destitué de son brassard de capitaine, qui a été attribué au gardien Samir Handanovic. Suite à cette décision, Icardi avait refusé de se rendre à Vienne pour le 16e de finale aller de l’Europa League le lendemain. Le joueur n’était pas non plus présent dans le groupe dimanche lors de la victoire de l’Inter contre la Sampdoria grâce à un but de Radja Nainggolan.

Depuis jeudi passé, Icardi ne s’entraîne plus avec le groupe et effectue des exercices à l’intérieur, officiellement en raison de douleurs au genou droit. L’Argentin a passé une IRM mercredi. « Les examens n’ont pas montré de variation significative par rapport aux examens effectués avant le début de la saison sportive en cours », a indiqué le club dans un communiqué.

Source: Belga