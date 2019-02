Fabio Jakobsen gagne au sprint la première étape du Tour d’Algarve

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) a remporté la première étape du Tour d’Algarve (Por/2.HC), mercredi, entre Portimao et Lagos (199,1 km). Le Néerlandais s’est imposé au sprint devant le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et l’Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Jasper De Buyst (Lotto Soudal) est cinquième et Edward Theuns (Trek-Segafredo) septième. La course a été marquée par une grosse chute dans le peloton à 7 km de l’arrivée. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et son équipier allemand John Degenkolb figuraient parmi les principales victimes.

Le sprint final a impliqué une vingtaine de coureurs. Jakobsen s’y est montré le plus rapide. A 22 ans, il décroche sa 8e victoire professionnelle et offre à la formation dirigée par Patrick Lefevere un 9e bouquet cette saison.

Jeudi, la deuxième étape reliera Almodôvar à l’Alto de Foia (187,4 km) pour une arrivée au sommet d’une côte de 8 km. Le Tour d’Algarve s’achèvera dimanche. Le Polonais Michal Kwiatkowski est le tenant du titre.

Source: Belga