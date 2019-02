Euromillions Volley League – Roulers, Maaseik et Alost s’imposent, Guibertin renoue avec la victoire

Roulers, Maaseik et Alost, à savoir les trois premiers du classement de l’Euromillions Volley League, se sont imposés mercredi lors de la 17e et avant-dernière journée de la saison régulière. Guibertin a signé sa deuxième victoire de la saison. Roulers a battu Waremme, qui restait sur sept victoires consécutives, 3 sets à 0 (25-17, 25-15, 25-10). Maaseik s’est imposé 0-3 (20-25, 21-25, 16-25) à Zoersel. Victoire en déplacement aussi pour Alost, vainqueur 1-3 (21-25, 25-19, 24-26, 18-25) à Gand.

Au classement, Roulers (45 points) est toujours devant Maaseik (44) et Alost (42).

Menin s’est joué d’Achel 3-1 (28-26, 25-21, 20-25, 25-21) et conforte sa quatrième place (30). Waremme (20) est cinquième devant Achel (18), Gand (18) et Zoersel (17).

Le top-6 à l’issue de la dernière journée, programmée samedi et dimanche, disputera les playoffs

La lanterne rouge, Guibertin, a décroché sa deuxième victoire de la saison, 2-3 (24-26, 21-25, 25-19, 25-17, 13-15) à Louvain. Guibertin, 6 points, accuse neuf points de retard sur Louvain, neuvième.

Source: Belga