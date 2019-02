Euroligue (d) – Castors Braine dominé 69-95 par Ekaterinbourg privé d’Emma Meesseman blessée

Castors Braine a clôturé sa campagne 2018-2019 en Euroligue féminine de basket par une défaite, la 13e d’affilée, en quatorze rencontres, 69 à 95 (mi-temps: 31-61) face à Ekaterinbourg, le champion d’Europe en titre, privé d’Emma Meesseman (entorse), mercredi au Spiroudôme de Charleroi. Emma Meesseman s’est blessée à l’entraînement la veille de cette rencontre. L’intérieure flandrienne est retombée sur le pied d’une de ses coéquipières et souffre d’une grosse entorse qui devrait la tenir écartée des terrains pour 3 à 4 semaines. Elle n’aura pas joué mercredi soir.

Distancée dès les premières minutes (4-17), Braine n’aura pas fait le poids face à la formation russe. Les Brainoises, déjà battues 103-53 en Russie, ont encaissé un 13-34 partiel dans le 2e quart pour passer à la pause à 31-61, avec trente points de retard.

Les filles de Pascal Angillis, privé de Celeste Trahan-Davis et Merike Anderson, se sont inclinées finalement . La Russe Alina Razheva a fini avec 15 points au compteur côté brainois, pour 16 à l’Américaine Kayla McBride côté russe.

Les Brainoises terminent 8e et dernières de la poule A et étaient déjà éliminées depuis plusieurs semaines de la scène européenne.

Les quatre premiers de chacune des deux poules disputeront les quarts de finale de l’épreuve. Les 5e et 6e sont reversés en Eurocoupe FIBA, au stade des quarts de finale.

Ekaterinbourg termine ainsi en tête de sa poule et jouera en quart de finale (best-of-3) contre les Lettones de Riga (4es du groupe B) les 5, 8 et (si nécessaire) 13 mars.

Source: Belga