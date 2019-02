Début d’une grève de 24h à la RTBF

La chaîne d’information publique RTBF est entrée en grève mercredi à minuit, conformément à ce qui avait été annoncé par les syndicats plus tôt dans la journée. Des perturbations sont attendues sur les différents supports du service public et les informations seront réduites. A minuit, un message d’explication a été diffusé sur les ondes radio. Les rendez-vous d’information seront maintenus dans une version écourtée, pouvait-on entendre sur La Première, avant que le titre « Nightclubbing » d’Iggy Pop ne soit diffusé à la place du point habituel sur l’actualité.

Les travailleurs – représentés par la CGSP, le SLFP et la CSC – protestent contre le recours trop important selon eux à l’intérim. Le travail temporaire représente quelque 150 équivalents temps plein et les collaborateurs réclament la régularisation de 60 d’entre eux, disait le journal parlé de 23h. La direction, quant à elle, rappelle que la stabilité de l’effectif a été actée dans le contrat de gestion.

Un programme de grève est prévu jusqu’à jeudi soir à minuit.

