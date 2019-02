Antisémitisme en France: le président israélien soutient Macron et Finkielkraut

Le président israélien Reuven Rivlin a apporté mercredi son soutien au président français Emmanuel Macron et au philosophe français Alain Finkielkraut face aux actes antisémites, qu’il a qualifié d' »affront » à la France. Disant observer une « vague d’incidents antisémites en Europe et particulièrement en France », M. Rivlin a écrit mercredi une lettre à son homologue français et parlé à M. Finkielkraut, selon un communiqué de ses services.

Dans cette lettre, M. Rivlin a exprimé son « inquiétude ». La profanation d’un cimetière découverte mardi dans le nord-est de la France « n’était pas un acte isolé. Rien que cette semaine, nous avons assisté à plusieurs autres faits d’antisémitisme graves et inquiétants », a-t-il dit. « Ces actes sont un affront au peuple juif, à la République française et à toute l’humanité », a-t-il écrit.

M. Rivlin a aussi dit sa « gratitude » envers M. Macron pour s’être rendu mardi dans le cimetière profané et au Mémorial de la Shoah à Paris. « Comme je l’ai constaté quand nous nous sommes rencontrés lors de ma récente visite à Paris, vos actes comme vos paroles montrent combien vous prenez au sérieux la question de l’antisémitisme », a salué M. Rivlin.

Le président israélien s’est également entretenu par téléphone avec le philosophe Alain Finkielkraut, visé par des injures à caractère antisémite en marge d’une manifestation du mouvement des « gilets jaunes » samedi à Paris, selon un communiqué de ses services. « Le président lui a exprimé son soutien au nom de tous les Israéliens », ont-ils précisé.

« On m’a dit que les manifestants vous avaient dit de retourner à Tel-Aviv. Vous savez, j’en suis convaincu, que Tel-Aviv est un endroit magnifique, mais soyez assuré que tout juif, et tout individu, a le droit de choisir où il veut vivre », a écrit M. Rivlin.

source: Belga