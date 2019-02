Un SDF sorti de la rue par deux anges gardiens

En France, une habitante de Boulogne-Billancourt a lancé un appel aux dons qui a permis à un SDF de sortir de la rue après y avoir passé 15 ans, selon Le Parisien.

« Je passais devant lui tous les jours », explique Chloé au quotidien français. « Je lui donnais de temps en temps à manger, on se disait bonjour, au revoir. Et puis un jour, il n’était plus là. »

Le 26 janvier 2018, Adam était en effet sauvagement agressé par deux hommes qui ont bouté le feu à son sac de couchage. Après huit mois passés en centre de rééducation, il a pu commencer à se reconstruire, mais à l’abri cette fois-ci.

Entretemps, Chloé et son amie Valérie avaient en effet lancé une cagnotte solidaire afin d’aider ce Polonais de 49 ans, dont 15 passés à dormir en rue. Près de 2.300 € ont été recueillis, ce qui a permis de payer la caution, les frais d’agence et le premier mois de loyer d’un studio situé dans le quartier qu’il fréquentait.

« Je suis très heureux, ma vie a changé », a explique celui qui a emménagé début février. « Je ne dormais pas au début. Là, je me lève le matin, je fais mon café, je me mets au balcon, j’écoute les oiseaux. »

« Il m’a appelé en pleurs en me disant ça fait tellement longtemps que je n’ai pas eu de chez moi », a confié Valérie qui l’aide actuellement dans ses tâches administratives. Dès qu’il sera rétabli de son agression, il compte prendre des cours de français et suivre une formation de paysagiste. En attendant, Chloé a déjà lancé une nouvelle cagnotte pour financer les premiers loyers sur leetchi.com.