Mike Tyson a offert 10.000$ pour se battre avec un gorille

L’ancien champion de boxe Mike Tyson a expliqué qu’il avait se battre contre un gorille à dos argenté dans sa cage lors d’une visite privée dans un zoo. Il aurait même offert près de 10.000$.

Durant sa promenade avec son ex-femme Robin Givens, dans un zoo de New York en 1986, Tyson aurait en effet demandé à un membre du personnel s’il était possible de le laisser disputer un combat avec l’animal. C’est le boxeur lui-même qui a révélé au quotidien The Sun qu’il avait offert près de 10.000$ au gardien du zoo.

« Quand nous sommes arrivés devant l’enclos des gorilles, il y avait un gros à dos argenté qui harcelait tous les autres », a-t-il expliqué. « Ils étaient si puissants mais leurs yeux semblaient être ceux d’un enfant innocent. J’ai proposé au gardien 10.000 $ pour ouvrir la cage et me laisser lui casser la gueule! Il a refusé. »

L’amour du boxeur pour les animaux exotiques est connu de longue date. Il a notamment possédé trois tigres du Bengale qui lui auraient coûté plus de 160.000$.