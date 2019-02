Une bibliothèque prête des accessoires pour les entretiens d’embauche

Depuis le mois d’août 2018, une bibliothèque permet d’emprunter le matériel nécessaire pour être le candidat idéal lors d’un entretien d’embauche.

« Si vous cherchez à bien vous habiller pour un entretien d’embauche, un mariage, votre remise de diplôme ou n’importe quel événement formel, la bibliothèque de Riverside peut vous aider, » peut-on lire d’entrée sur le site de la bibliothèque. Elle met en effet à disposition de ses membres des cravates, sacs et autres attaché-case. Cette location est possible une seule fois sur une période de trois semaines à condition de ne pas avoir d’amende supérieure à 15$ dans l’établissement.

L’offre s’adresse majoritairement au public précarisé. Les bibliothèques restent en effet un lieu d’accueil unique dans les villes et offrent un accès gratuit à la culture et à internet à tous ceux qui ne peuvent y accéder individuellement. C’est notamment un endroit où de nombreuses personnes défavorisées recherchent un emploi.

C’est face à ce constat que la bibliothèque a commencé à proposer des tenues à louer. « Je me suis demandé comment la bibliothèque pouvait aider les gens, » explique Michelle Lee, la bibliothécaire au Washington Post. Pour y arriver, elle participera à un concours destiné aux bibliothèques du pays. Celle de Riverside sera élue gagnante et empochera plus ou moins 3.000$. Une somme vite réinvestie dans du matériel pour entretiens d’embauche. Depuis, les sacs et autres cravates sont régulièrement empruntés par des jeunes (et moins jeunes) à la recherche d’un emploi.