Une application du type « Tinder » pour adopter un chien

GetPet, c’est le nom d’une nouvelle application qui vous permet d’adopter un chien. Elle se base sur le même principe que Tinder. Il vous suffit de « swiper » vers la droite pour adopter l’animal qui a fait fondre votre cœur.

C’est de Lituanie que nous vient cette nouvelle application. Sortie il y a un peu plus d’un mois, GetPet vous propose d’adopter un chien. Le principe est simple. À l’instar de Tinder, toute une série de chiens apparaissent sur votre écran. Ils proviennent tous de refuges et sont prêts pour l’adoption. Grâce à un clic sur la photo de l’animal, vous pouvez apprendre toutes les informations qui le concernent: âge, tempérament, historique médical. Il ne vous reste plus qu’à swiper vers la gauche ou la droite en fonction de votre intérêt. Une rencontre avec l’animal en vue d’une éventuelle adoption est alors prévue.

Čia Miglė ir jos gražuolis Hero, čekoslovakų vilkšunis.Miglė – GetPet mentorė. Kas šie mentoriai ir ką jie daro… Posted by GetPet on Tuesday, February 12, 2019

Si le côté ludique de l’application peut poser questions, les créateurs rappellent que l’adoption d’un chien n’est pas un jeu. Et les refuges eux-mêmes semblent accueillir cette nouvelle technologie avec enthousiasme. « Cette application nous donne de nouvelles opportunités pour donner une nouvelle maison à nos chiens, se réjouit Ilona Reklaityte, la propriétaire d’un refuge au Economic Times. Cela signifie également que l’on peut aider les autres chiens dans la rue. Pour l’instant, nous avons 140 chiens et on en donne un ou deux par jours. Mais maintenant, on reçoit de plus en plus d’appels et les gens viennent plus souvent! »

« Beaucoup de chiens errants »

Côté (futurs) propriétaires, on est également ravi. « Je pense que c’est une bonne idée. En Lituanie, il y a beaucoup de chiens errants, mais aussi beaucoup de gens qui veulent adopter, » confie Elena.

D’après les concepteurs de l’application, il sera bientôt possible d’également adopter des chats grâce à GetPet.