Perturbations attendues jeudi sur les différents supports de la RTBF

Le préavis de grève déposé à la RTBF pour ce jeudi, de minuit à minuit, est maintenu, a indiqué mercredi la CGSP par communiqué. Le mouvement entraînera des perturbations sur les différents supports de la chaîne publique et les émissions d’information seront réduites.

L’objectif de l’action est de faire diminuer l’emploi précaire institutionnalisé, et particulièrement dans les métiers de la production de contenus. La CGSP met en cause l’utilisation d’une société internationale de travail intérimaire, dont le surcoût est « en moyenne de 15% par prestation par rapport à un contractuel », et une « politique assumée de ‘turn over’ sur une bonne partie d’emplois pérennes et de métiers indispensables », à savoir 150 équivalents temps-plein, estime la formation syndicale.

Demande de régularisation

Cette dernière exige l’engagement de minimum 60 équivalents temps plein en contrat RTBF à durée indéterminée dans les métiers de terrain de la production de contenus (monteurs, cadreurs, réalisateurs, journalistes, techniciens son Radio et TV, assistants de production, scriptes, infographistes, …). « Ce ne sont donc pas des emplois supplémentaires que le personnel de la RTBF demande, mais la régularisation de 60 emplois sur 150, pérennes et permanents, qui étaient structurellement présents depuis 2017, et qui le seront encore dans les années à venir », souligne le communiqué de la CGSP.

Préavis de grève

Lundi, la direction de la RTBF a proposé une réponse partielle d’environ 30 à 35 équivalents temps plein, « en réalité le nombre qu’il faudrait pour atteindre ‘1970’ ETP en ce début d’année », regrette le syndicat. Les syndicats, en front commun (CGSP, CSC et CGSLB), ont dès lors décidé de maintenir le préavis de grève et invitent les travailleurs à dire « non » à la rotation des travailleurs intérimaires sur des postes permanents. Le programme minimum tel qu’il figure dans l’arrêté du gouvernement de la Communauté française de Belgique du 26 janvier 1999 sera d’application, ce qui entraînera des perturbations sur les médias de la RTBF, des émissions d’information réduites, et la réquisition des travailleurs indispensables à l’application de ce programme, précise encore le syndicat.