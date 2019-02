Les rencontres « Eat Local » avec de grands chefs pour honorer les produits wallons

Les rencontres « Eat local », organisées un jour par mois par le collectif « Oh-Chef » et l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W), auront lieu pour la première fois ce samedi. Destinés au grand public, les rendez-vous gastronomiques entre producteurs locaux et chef de renom auront lieu dans sept endroits différents jusqu’en novembre.

Le Chateau de Bioul lancera les festivités, accueillant l’escargotière de Warnant, la ferme de la Sauveniere pour son foie gras, Vincent Dawagne et ses saumons et la ferme de la Cour qui produit une huile de colza artisanale. A chaque date, Kévin Roquet, ancien candidat de la 7e saison de Top Chef, sera accompagné d’un chef local pour préparer des assiettes gastronomiques à base des quatre ou cinq produits présentés.

Ce 23 février, c’est Frédéric Barthels qui sera aux fourneaux. Outre la dégustation des produits artisans cuisinés (18 euros) ou le repas concocté par les mains des deux cuisiniers du jour (37 euros), le propriétaire qui accueille la centaine de visiteurs (150 maximum) fait également visiter les lieux, tout en racontant son histoire et son savoir-faire.

Un samedi par mois

Les rencontres « Eat Local » auront lieu un samedi midi par mois jusqu’en novembre, excepté en juillet et en août. Les autres lieux programmés sont la brasserie des Fagnes à Couvin, le moulin du Stwerdu à Fallais, la pisciculture Mathonet-Gabriel à Malmédy, l’élevage et boucherie Kesch à Marloie, le maraîcher « A la Main verte » à Libramont, le domaine viticole du Chapitre à Baulers et la brasserie Minne à Somme-Leuze. Les inscriptions se font via le site web de l’événement ou sur la page Facebook de Oh-Chef. Le collectif, à l’initiative du projet, rassemble une cinquantaine de chefs et organise, depuis 2014, des expériences culinaires à domicile et en entreprises.