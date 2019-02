La Région bruxelloise compte 1 km² de plus

La Région bruxelloise compte désormais 162,4 km², soit un de plus qu’auparavant, ressort-il du dernier « Mini-Bru », le portrait chiffré de la Région-capitale mis à jour et publié chaque année par l’Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse.

Parmi d’autres données nouvelles, on y apprend que la taxe kilométrique intelligente imposée aux camions n’a pas eu d’impact sur les kilomètres que ceux-ci parcourent sur le territoire bruxellois (62 millions), mais sur la conversion progressive du charroi à la norme Euro 6.

L’extension, dans les chiffres, de la superficie de la Région ne correspond pas à une extension territoriale. Selon le rapport de statistiques, elle résulte d’une révision méthodologique récente au niveau du calcul de la superficie des entités administratives effectué par le Cadastre du SPF Finances, afin de se conformer aux directives d’Eurostat.

Impact sur le nombre de camions

En matière de démographie, le document confirme que la barre de 1.200.000 habitants a été franchie le 1er janvier dernier. Au rayon des nouveautés, l’édition 2019 du Mini-Bru présente pour la première fois des chiffres sur le prélèvement kilométrique pour le transport de marchandises par la route. Les camions de plus de 3,5 tonnes ont parcouru 62 millions de kilomètres sur l’ensemble du réseau routier bruxellois en 2018, un nombre qui n’a pratiquement pas évolué par rapport à l’année précédente, « mais l’introduction de la taxe kilométrique a eu un impact clair sur le renouvellement de la flotte de camions. La distance parcourue par des poids lourds de la norme Euro 6 a fortement augmenté… Les camions aux normes Euro 5 et Euro 6 représentent ensemble 80 % des kilomètres enregistrés en Région bruxelloise en 2018, contre 73 % en 2017 », révèle ainsi le « Mini-Bru ».