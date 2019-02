Ysaline Bonaventure arrêtée au 1er tour à Budapest

Ysaline Bonaventure (WTA 132) a vu son parcours au tournoi WTA de Budapest s’arrêter au 1er tour du tableau final. La Stavelotaine de 24 ans, qui s’était extraite des qualifications, a été battue par une autre qualifiée la Tchèque Tereza Smitkova (WTA 142). Elle avait pourtant gagné le premier sur la surface dure de la capitale hongroise (prize money de 250.000 dollars) mais a ensuite cédé dans les deux suivants : 4-6, 6-3, 6-2.

Après le forfait de Kirsten Flipkens (WTA 53), qui était tête de série N.2 et qui est remplacée par la lucky loser bulgare Viktoria Tomova (WTA 158), il ne reste plus qu’une seule Belge à Budapest : Alison Van Uytvanck. La N.2 belge (derrière Elise Mertens) et 50e mondiale est la tenante du titre. Classée 1e tête de série la Grimbergeoise de 24 ans débutera son tournoi mercredi face à Vera Zvonareva (WTA 77). Ancienne numéro 2 mondiale, en 2010, lauréate de 12 tournois WTA (le dernier en 2011), la Russe est âgée aujourd’hui de 34 ans. Il s’agira d’une première rencontre entre les deux joueuses.

Source: Belga