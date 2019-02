Sonny Colbrelli vainqueur devant Greg Van Avermaet à Oman

L’Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) a remporté la quatrième étape du Tour d’Oman cycliste (2.HC), la plus courte de l’épreuve, disputée mardi sur la distance de 131 kilomètres entre Yiti (Al Sifah) et Mascate. Il a en effet devancé Greg Van Avermaet (CCC Team) et le Français Clément Venturini (AG2R La Mondiale) dans un sprint en côte. Le champion du Kazakhstan Alexey Lutsenko (Astana), tenant du titre, qui a franchi la ligne en douzième position, conserve la tête du classement genéral. La longue échappée du jour comprenait à l’origine Nathan Van Hooydonck (CCC Team), le Colombien Darwin Atapuma (Cofidis, Solutions Crédits), et l’Américain Ian Boswell (Katusha Alpecin). Ils ont été successivement rejoints par les Françaic Damien Gaudin (Direct-Énergie) et Jeremy Leveau (Team Delko Marseille Provence KTM).

Astana, l’équipe du leader, s’efforçait de ne pas laisser les fuyards prendre trop de champ, pendant que Boswell collectionnait les sprints intermédiaires et les points pour le classement des grimpeurs.

Les difficultés ont éliminé quelques sprinters candidats à la victoire d’étape.

Van Hooydonck, Boswell et Atapuma tenaient cependant bon devant, en revanche, mais ont finalement dû rendre les armes à quelques hectomètres de la ligne d’arrivée.

La course s’est donc quand même terminée par un sprint, qui a permis à Colbrelli d’enlever sa première victoire de la saison.

Derrière Van Avermaet, deuxième, trois autres Belges ont fini dans le top-10: Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen – Baloise), sixième, Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles), huitième, et Milan Menten (Sport Vlaanderen – Baloise), neuvième.

Van Avermaet qui a raflé des bonifications est maintenant deuxième au classement général, à 14 secondes de Lutsenko.

Mercredi l’étape reine se terminera au sommet de la Montagne verte (Green Mountain).

Source: Belga