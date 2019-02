Shiffrin gagne à Stockhölm sa 57e épreuve en Coupe du monde et son 6e globe de slalom

Trois jours après son 4e sacre mondial en slalom à Are, Mikaela Shiffrin a ajouté une 57e victoire en carrière (39 en slalom) à l’occasion du City Event de Stockhölm, mardi soir. L’Américaine a remporté ce slalom parallèle, long de 22 portes, qui réunissait les seize meilleures de la spécialité. C’est le 14e succès de la saison (record égalé), et le 8e en 10 slaloms, de Shiffrin. Avec la 8e place de sa dernière rivale la Slovaque Petra Vlhova, l’Américaine est assurée de remporter la coupe du monde de la spécialité alors qu’il reste deux slaloms à disputer. Elle possède 960 points contre 757 à Vlhova alors qu’il n’y a plus que 200 points à gagner. Elle a battu en finale l’Allemande Christina Geiger au terme des deux manches. La 3e place est revenue à la Suédoise Anna Swenn Larsson aux dépens de sa compatriote Frida Hansdotter.

En montant sur la première marche du podium dans une 14e épreuve en 27 courses cette saison, la native de Vail égale la performance réalisée par la Suissesse Vreni Schneider, il y a trente ans (1988-89).

Shiffrin avait déjà remporté le petit globe de cristal du slalom en 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018.

Il reste dix épreuves à disputer dans cette Coupe du monde féminine et là encore Mikaela Shiffrin est bien partie pour brandir son 3e Globe général consécutif à 23 ans à peine. Elle pourrait aussi s’emparer de ceux de slalom géant et de Super-G qu’elle n’a jamais obtenus.

