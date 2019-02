L’Autrichien Marcel Hirscher s’adjuge son sixième globe de cristal du slalom

Deux jours après son 3e titre mondial de la spécialité, Marcel Hirscher s’est adjugé mardi son 6e Globe de cristal du slalom de ski alpin après sa qualification pour les quarts de finale du City Event de Stockholm en Suède, un slalom parallèle disputé en nocturne qui constitue le 10e des 12 slaloms de la saison. L’Autrichien a été éliminé à ce stade par le grand spécialiste du slalom parallèle le Suisse Ramon Zenhaeusern. Hirscher a battu le Français Victor Muffat-Jeandet pour passer le premier tour de cette épreuve. Vainqueur de cinq slaloms de Coupe du monde (et 7 podiums) en 9 courses, cette saison et tout récent champion du monde de la spécialité à Are, pour la troisième fois après 2013 et 2017, l’Autrichien ne peut plus être rejoint au classement général de la Coupe du monde de slalom.

Il avait déjà décroché le petit globe en 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018. Avec ce nouveau petit globe, il porte à 18 ses globes en carrière (7 général, 6 en slalom et 5 en slalom géant).

Plus rien ne semble non plus s’opposer à son 8e sacre consécutif dans la Coupe du monde générale de ski alpin, record absolu.

