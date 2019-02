L’armée se dit « en alerte » pour éviter toute violation des frontières

L’armée vénézuélienne s’est dite mardi en « alerte » face à toute violation des frontières du pays et a réaffirmé sa loyauté « sans faille » au président Nicolas Maduro, après les menaces du président américain Donald Trump. « L’armée restera déployée et en alerte le long des frontières (…) pour éviter toute violation de l’intégrité du territoire », a déclaré le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, qui a réaffirmé l' »obéissance, soumission et loyauté, sans faille » du haut commandement militaire envers le chef de l’Etat.

Lundi, Donald Trump a déclaré que les chefs militaires vénézuéliens, courraient à leur « perte » s’ils refusaient de se rallier à l’opposant et président autoproclamé Juan Guaido.

source: Belga