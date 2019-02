Juncker: Trump « m’a donné sa parole » sur les taxes automobiles

Le président américain Donald Trump « m’a donné sa parole sur le fait qu’il n’y aurait pas de tarifs douaniers sur les voitures », a déclaré lundi le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Il réagissait à la remise dimanche soir à la Maison-Blanche d’un rapport sur l’industrie automobile. Ce rapport dresse le portrait des risques potentiels pour la sécurité nationale américaine liés à l’importation de voitures. Le président Trump a désormais 90 jours pour prendre des mesures, parmi lesquelles pourraient se trouver de nouvelles taxes sur les véhicules européens.

« Trump m’a donné sa parole sur le fait qu’il n’y aurait pas de tarifs douaniers sur les voitures pour le moment », a déclaré Jean-Claude Juncker lundi lors d’une interview avec le journal allemand Stuttgarter Zeitung, faisant référence à une entrevue avec le président américain l’été dernier.

« Je le crois. Mais s’il revient sur cet engagement, alors nous ne nous sentirons plus tenus d’acheter davantage de soja ou de gaz liquide américain », a ajouté le chef de l’exécutif européen.

Plus tôt dans la journée de lundi, un porte-parole de M. Juncker avait déjà promis une réponse « rapide et adaptée » si les Etats-Unis concrétisaient leurs menaces de surtaxer les automobiles européennes importées aux Etats-Unis.

L’an dernier, lorsque Trump avait imposé des tarifs plus élevés sur l’acier et l’aluminium européens, la Commission avait adressé une plainte à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et introduit en retour des tarifs douaniers plus élevés sur des produits américains.

En juillet dernier à la Maison-Blanche, Donald Trump et Jean-Claude Juncker avaient pris des dispositions pour éviter une guerre commerciale ouverte entre les deux continents.

Source: Belga