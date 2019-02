Crise au Venezuela – La Havane dément la présence de militaires cubains au Venezuela

Le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodriguez, a qualifié mardi d' »abjectes » les accusations du président américain Donald Trump selon lequel des militaires cubains se trouvaient au Venezuela pour protéger le président Nicolas Maduro. « Les accusations du président des Etats-Unis qui affirme que Cuba a une armée privée au Venezuela sont abjectes. Je l’exhorte à présenter des preuves. Notre gouvernement rejette cette calomnie dans les termes les plus forts et les plus catégoriques », a déclaré M. Rodriguez lors d’une conférence de presse.

source: Belga