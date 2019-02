Brésil: limogeage d’un ministre-clé de Bolsonaro

Le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé lundi l’un de ses principaux ministres pour tenter de mettre un terme à la première crise politique de son mandat, dans laquelle l’un des fils du chef de l’Etat a été impliqué. M. Bolsonaro « a décidé de limoger le ministre du Secrétariat général de la présidence, Gustavo Bebianno Rocha », a annoncé le porte-parole de la présidence, Otavio de Rego Barros.

Interrogé sur les raisons de ce limogeage, le porte-parole s’est contenté de répondre qu’il s’agissait « d’une décision personnelle » du chef de l’Etat.

Jair Bolsonaro, en fonction depuis le 1er janvier, a évoqué plus tard dans une vidéo diffusée dans les médias brésiliens des « différences de points de vue » sur « des questions importantes », ainsi que des « incompréhensions et des mal-entendus ».

Premier ministre à quitter l’équipe au pouvoir depuis un mois et demi, Gustavo Bebianno a été remplacé par un général de réserve, Floriano Peixoto, ce qui porte à huit sur 22 le nombre de militaires du gouvernement.

Ex-président du Parti Social Libéral (PSL) d’extrême droite, que Jair Bolsonaro a rejoint en mars pour briguer la fonction suprême, M. Bebianno a été l’un des principaux responsables de sa campagne électorale et était considéré comme l’un de ses hommes de confiance.

Mais il est soupçonné d’avoir été impliqué dans des candidatures fantômes du PSL lors de la campagne électorale d’octobre qui auraient permis des détournements de fonds publics.

Gustavo Bebianno, qui occupait un poste-clé au palais présidentiel de Planalto, chargé notamment de dialoguer avec le Congrès, a nié toute malversation et tenté de minimiser la crise.

Il a affirmé avoir parlé plusieurs fois avec le président, alors que celui-ci était hospitalisé jusqu’à mercredi dernier, à Sao Paulo, après une intervention chirurgicale.

Mais Carlos Bolsonaro, l’un des fils du président et conseiller municipal de Rio de Janeiro, a mis le feu aux poudres jeudi dernier en niant dans un tweet que ces contacts aient eu lieu.

Jair Bolsonaro lui-même a ensuite affirmé que Gustavo Bebianno « mentait » sur leurs discussions.

source: Belga