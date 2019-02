La Nasa recrute un petit rigolo pour aller sur Mars

On imagine très souvent les astronautes comme étant des personnes sérieuses et raisonnables, capables de manier du matériel valant plusieurs milliards de dollars. Et pourtant, pour sa mission sur Mars, la Nasa a besoin de ce qu’elle appelle un « joker », selon le Daily Mail.

D’après la Nasa, le sens de l’humour sera en effet essentiel pour cette mission. Pour un voyage de deux ans -prévu pour les années 2030- il sera fondamental d’avoir un moral au top pour toute l’équipe.

Ce rôle de « joker » sera testé dans des simulations de mission de groupe de la Nasa au Johnson Space Center à Houston, au Texas. C’est Jeffrey Johnson, professeur d’anthropologie à l’Université de Floride à Gainesville, qui va examiner comment les équipes peuvent faire face aux périodes d’isolement extrêmes.

« Les groupes fonctionnent mieux lorsqu’ils ont quelqu’un qui assume le rôle de clown de la classe », a-t-il expliqué lors d’une conférence sur le thème « Construire une équipe gagnante pour des missions sur Mars ».

« Ce sont des gens qui ont la capacité de rassembler tout le monde, de combler les lacunes lorsque des tensions apparaissent et de vraiment remonter le moral. Lorsque vous vivez avec d’autres personnes dans un espace confiné pendant une longue période, par exemple lors d’une mission sur Mars, les tensions risquent d’enfler. Il est essentiel d’avoir quelqu’un qui puisse aider tout le monde à s’entendre. »

Néanmoins, il ne suffira pas d’être drôle pour être sélectionné. « Ils doivent également être d’excellents scientifiques et ingénieurs et être en mesure de passer par un entraînement rigoureux. »

Le professeur Johnson a en effet étudié des groupes de personnes vivant dans des environnements extrêmes. Selon lui, si l’explorateur norvégien Roald Amundsen a réussi à atteindre le pôle Sud alors que le capitaine Scott a échoué, c’est parce qu’il avait un « clown » dans son équipe. « Il avait un cuisinier nommé Adolf Lindstrom. Les gens l’ont décrit comme quelqu’un qui riait beaucoup, qui était très jovial et qui entretenait le moral des gens. »